Nouvelle vie ou nouveau club ?

Le Stade de Reims (France) a officialisé vendredi le départ du Togolais Alaixys Romao.

Information annoncée la veille par le journal L’Equipe, puis confirmé.

Le club remercie son ancien le milieu de terrain ‘pour son professionnalisme et son investissement au cours des deux saisons partagées et aura plaisir à recroiser sa route’.

Alaixys Romao a remercié sir son compte Tweeter le Stade de Reims. ‘J’y ai découvert un club familial toujours pro. Je lui souhaite le best pour la suite. Je remercie tout le personnel du club qui travaille pour nous au quotidien. Il est maintenant temps pour moi de me tourner vers un autre projet' a-t-il écrit sans donner plus de détails sur ce qu’il compte faire à présent.

Le contrat du joueur courait jusqu'en 2021.

Le joueur avait participé à de nombreuses sélections des Eperviers, l'équipe nationale du Togo.