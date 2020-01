Thaï Fight : combat ivoiro-togolais à Abidjan

Le Togolais, Zikpli Adams affrontera l'Ivoirien, Sery Régis en Thaï Fight (-67kg), le 18 janvier prochain à Abidjan.

La boxe thaïlandaise abrégée boxe thaï ou encore muay-thaï est un art marial pieds points. C’est probablement la boxe la plus complète puisqu’on utilise toutes les parties du corps pour frapper son adversaire. La boxe anglaise utilise les poings, la boxe française, les pieds et les poings, et la boxe thaï ajoute les coudes et les genoux.

Zikpli Adams

La boxe thaï est devenu populaire ces dernières années en Afrique.

Zikpli Adams a déjà participé à plusieurs combats au Togo et ailleurs sur le continent.