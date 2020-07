Une bonne opération de marketing

Paulin Alazard (G), Hassanein Hiridjee et Guy Akpovy

Récemment privatisé, le Groupe TogoCom veut s’engager dans la relance du football.

Un contrat de partenariat vient d’être conclu en ce sens avec la Fédération togolaise de football. Une convention de 4 ans renouvelable signé mardi par Hassanein Hiridjee, le PDG du groupe malgache Axian, l’actionnaire principal), Paulin Alazard, directeur général de TogoCom, et Guy Akpovy, le président de la FTF.

‘Notre rêve est de briller aux côtés de la FTF afin de voir prochainement les éperviers du Togo à la Coupe du monde, à la CAN et à toutes les compétitions internationales. Et nous sommes prêts à tout y mettre pour réaliser ce rêve’, a déclaré M. Alazard.

Ce partenariat est d’ordre financier. L’opérateur téléphonique apportera des fonds, sans doute en tant que sponsor de l’équipe nationale.

Un beau coup marketing pour TogoCom. Associer sa marque au sport roi est toujours payant sur le plan commercial.