Pas de vaccin, pas de voyage

Les Émirats arabes unis interdisent aux citoyens non vaccinés de voyager à l'étranger à partir du 10 janvier, rapporte samedi l'agence de presse d'État WAM, citant le ministère des Affaires étrangères et l'Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes.

L'interdiction ne concernera pas les personnes bénéficiant d'exemptions médicales ou humanitaires, ajoute-t-on de même source. Les citoyens vaccinés pourront voyager à condition d'avoir reçu une dose de rappel.