Rubriques

Tendances:
Cédéao

Deux nouveaux députés intègrent le Parlement communautaire

Séna Alpui (UFC, opposition) et Innocent Kagbara (PDP, opposition) font leur entrée au Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

Le siège du Parlement se trouve à Abuja (Nigeria) © republicoftogo.com

Séna Alpui (UFC, opposition) et Innocent Kagbara (PDP, opposition) font leur entrée au Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

Ils rejoignent dans cette institution plusieurs de leurs collègues : Patrick Bolouvi (UNIR), Sénou Soklingbé (UNIR) et Mémounatou Ibrahima (UNIR). Cette dernière président le Parlement.

Organe consultatif et représentatif de la Cédéao, le Parlement a pour mission de donner une dimension démocratique au processus d’intégration ouest-africaine.

Composé de représentants des parlements nationaux des 15 États membres, il se réunit régulièrement pour examiner des sujets majeurs tels que la sécurité régionale, la gouvernance démocratique et les droits humains, le développement économique et social et l’intégration politique et commerciale en Afrique de l’Ouest.

S’il ne dispose pas de pouvoir législatif contraignant, ce Parlement communautaire joue un rôle central en émettant des avis, en débattant des politiques communautaires et en représentant la voix des citoyens ouest-africains.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Lomé accueille une concertation régionale sur les risques agricoles

Lomé accueille une concertation régionale sur les risques agricoles

Face aux aléas climatiques, économiques et sanitaires qui affectent de plus en plus le secteur agricole, la Commission de la Cécéao, en partenariat avec le ministère togolais de l’Agriculture, a lancé mardi à Lomé une concertation régionale pour jeter les bases d’un programme intégré de gestion des risques agricoles.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.