Un mémorandum d’entente a été signé en septembre dernier entre la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l’Ouest (Cédéao), le Nigeria et le Maroc.

Ce gazoduc, projet initié par le roi du Maroc, longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'au Maroc, et sera connecté au Gazoduc Maghreb Europe et au réseau gazier européen.

Cette infrastructure permettra aussi d’alimenter les Etats enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali.

'Ce projet stratégique participera à l'amélioration du niveau de vie des populations, à l'intégration des économies de la sous-région et à l'atténuation de la désertification grâce à un approvisionnement en gaz durable et fiable’, a rappelé le roi Mohamed VI.

Le gazoduc aura également des retombées économiques importantes sur la région, en exploitant une énergie propre qui respecte les nouveaux engagements du continent en matière de protection de l'environnement.

Selon Rabat, le projet permettra de donner à l'Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique.

Le président de la Commission de la Cédéao, Omar Aliou Touray, a salué mercredi l’initiative marocaine qu’il considère comme étant un levier pour le développement.