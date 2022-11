Gazoduc ouest-africain : les experts au travail

Le comité technique du projet de gazoduc Nigéria-Maroc, composé de représentants des compagnies pétrolières et de représentants de la Cédéao, s’est réuni en fin de semaine à Rabat pour évoquer ce projet dont l’initiative revient au roi du Maroc.

Ce gazoduc longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'au Maroc, et sera connecté au Gazoduc Maghreb Europe et au réseau gazier européen.

Cette infrastructure permettra aussi d’alimenter les Etats enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali.

Selon Rabat, le projet permettra de donner à l'Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique.

Un mémorandum d’entente avait été signé en septembre dernier entre la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l’Ouest, le Nigeria et le Maroc.