Disparition d'Elizabeth II

La reine Elizabeth est décédée paisiblement jeudi en fin d’après-midi au château de Balmoral.

La famille royale était rassemblée depuis le début de l’après-midi au chevet de la reine au château écossais de Balmoral où elle avait été placée sous la surveillance de ses médecins.

La monarque de 96 ans, à la longévité record et à l'immense popularité, dont le Royaume-Uni a fêté en juin les 70 ans de règne, avait vu sa santé se dégrader depuis une nuit à l'hôpital il y a près d'un an, pour des raisons jamais précisées. De plus en plus frêle, elle n'apparaissait plus que rarement en public, ses services évoquant des problèmes de mobilité épisodiques, et déléguait de plus en plus de fonctions à ses héritiers directs, Charles et William.

L'information a fait le tour du monde; un choc pour les pays du Commonwealth dont le Togo est membre depuis quelques mois.

‘J’adresse, en mon nom et au nom du peuple et du gouvernement togolais, nos pensées et prières à la famille royale, et nos sincères condoléances au peuple britannique et à la grande famille du Commonwealth’, a tweeté dans la soirée le président Faure Gnassingbé.