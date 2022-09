L'hommage du monde

Les chefs d’État du monde entier se sont rendus à Londres, pour assister aux funérailles de la reine Elizabeth II qui se déroulent ce lundi.

Plus de 10 jours après son décès, les funérailles de la reine Elizabeth II vont avoir lieu ce lundi 19 septembre. Pour rendre un dernier hommage à la défunte souveraine, les chefs d’Etat du monde entier sont arrivés à Londres, notamment le président américain Joe Biden, qui a atterri dans la capitale britannique samedi soir.

Emmanuel Macron est également au Royaume-Uni pour les funérailles, ainsi que ses homologues turc et brésilien, Recep Tayyip Erdogan et Jair Bolsonaro. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et le président du conseil européen Charles Michel, assisteront également à cette cérémonie historique.

Les membres des autres familles royales européennes et d’autres pays du monde devraient également être présents, à l’instar du roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, selon la BBC, ainsi que du roi des Pays-Bas et son épouse, du roi Felipe VI d’Espagne, et des familles royales de Norvège, de Suède, du Danemark et de Monaco. Par ailleurs, le prince saoudien Mohamed Ben Salmane sera également présent à Londres, ainsi que l’empereur japonais Naruhito.

Des représentants d’autres nations ont également été conviés, notamment des pays du Commonwealth parmi lesquels les nouveaux venus, le Togo et le Gabon.