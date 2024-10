Le CWIEC prêt à stimuler les investissements au Togo

Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, représente le chef de l’Etat au sommet du Commonwealth qui se déroule actuellement à Samoa.

En marge des travaux, elle a reçu jeudi une délégation du Conseil d'entreprise et d'investissement du de l'organisation dirigée par Lord Jonathan Marland.

Les discussions ont porté sur les opportunités d’affaires

La délégation a souligné l'importance du Togo en tant que plateforme logistique régionale grâce à son port. Il a également été question de la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA) dont la vocation est d’accueillir des usines de transformation.

Parmi les projets évoqués, l’organisation d’une table-ronde en décembre prochains à Londres pour promouvoir les investissements.

Le Conseil d'entreprise et d'investissement du Commonwealth (Commonwealth Enterprise and Investment Council, CWIEC) est une organisation qui vise à promouvoir le commerce et l'investissement entre les pays membres du Commonwealth, un ensemble de 56 nations partageant des liens historiques avec le Royaume-Uni.

Le CWIEC travaille en collaboration avec les gouvernements et le secteur privé pour stimuler les échanges commerciaux, investissements et opportunités économiques à travers cette vaste communauté.

Le Togo - pays francophone - a adhéré au Commonwealth il y a 2 ans.