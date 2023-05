Longue vie au roi !

Le Royaume-Uni vit samedi le couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster, à Londres, 70 ans après celui de sa mère, la reine Élisabeth, décédée en septembre dernier.

À 74 ans, Charles est le monarque britannique le plus âgé à recevoir la couronne de saint Édouard, vieille de 360 ans, sous les yeux d'une centaine de chefs d'État et de dignitaires, dont le président Faure Gnassingbé. Le Togo a adhéré au Commonwealth l'année dernière.

La cérémonie de deux heures à l'abbaye de Westminster, qui a accueilli tous les couronnements des rois d'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant en 1066, a débuté dans la matinée.

Cet évènement, qui se veut ancré dans l'histoire, est aussi l'occasion pour la monarchie britannique de se présenter comme une institution tournée vers l'avenir.

Durant la cérémonie, Charles prêtera serment de gouverner avec justice et de défendre l'Église d'Angleterre, dont il est devenu le gouverneur suprême, avant de recevoir l'onction par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, avec de l'huile sainte consacrée à Jérusalem.

Justin Welby invitera également toutes les personnes présentes dans l'abbaye et dans l'ensemble du pays à prêter serment d'allégeance à Charles - un nouvel élément du couronnement, qui remplace l'hommage traditionnellement prêté par les ducs et les pairs du royaume. Cette décision a toutefois suscité une controverse, le groupe antimonarchiste Republic la qualifiant d'offensante, poussant l'archevêque de Canterbury à préciser qu'il s'agissait d'une invitation et non d'un ordre.

Charles et Camilla quitteront ensuite l'abbaye de Westminster dans le carrosse d'État en or de quatre tonnes construit pour George III, le dernier roi des colonies américaines de la Grande-Bretagne, pour retourner au palais de Buckingham au coeur d'un cortège d'un kilomètre composé de 4.000 militaires de 39 nations en uniformes de cérémonie.

Les membres de la famille royale feront ensuite la traditionnelle apparition sur le balcon du palais de Buckingham, avec un défilé aérien d'avions militaires.

Les célébrations se poursuivront dimanche avec des fêtes de rue dans tout le pays et un concert au château de Windsor, résidence du roi, ainsi que lundi, où des milliers d'organisations participeront à des projets de bénévolat.