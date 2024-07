Patricia Scotland à Lomé

Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth, a été reçue mardi à Lomé par le président de l’Assemblée nationale, Kodjo Adédzé.

Les deux personnalités ont évoqué la réforme constitutionnelle intervenue récemment ainsi que les priorités du pays en matière de développement économique, de soutien à la jeunesse ou de nouvelles technologies.

‘Je peux vous confirmer que le Commonwealth fera tout ce qui est de son pouvoir et dans la mesure du possible pour aider le pays à réaliser ses aspirations et celles des populations’, a déclaré Mme Scotland.

Le Togo a adhéré au Commonwealth il y a 2 ans.