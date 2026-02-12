Rubriques

Tendances:
Commonwealth

Un nouvel élan pour l’État de droit

Réunis du 9 au 11 février à Nadi, aux Fidji, les ministres de la Justice des pays membres du Commonwealth ont conclu leurs travaux par l’adoption d’engagements visant à renforcer l’État de droit face aux pressions démocratiques, économiques et climatiques.

Démocratie et culture aux Fidji © DR

Réunis du 9 au 11 février à Nadi, aux Fidji, les ministres de la Justice des pays membres du Commonwealth ont conclu leurs travaux par l’adoption d’engagements visant à renforcer l’État de droit face aux pressions démocratiques, économiques et climatiques.

Au cœur des discussions figure la Déclaration de Nadi, par laquelle les États s’engagent à revitaliser la démocratie en consolidant l’État de droit, en protégeant les droits humains et en facilitant la participation citoyenne aux décisions publiques. Les ministres ont également promis de lutter contre la désinformation, y compris les ingérences étrangères, et d’améliorer l’accès à la justice pour les groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap.

Face aux effets du changement climatique, les participants ont réaffirmé le principe selon lequel les États doivent conserver leurs droits maritimes, même en cas de modification des côtes liée à la montée des eaux.

La secrétaire générale du Commonwealth, Shirley Botchwey, a souligné l’urgence de défendre collectivement l’État de droit, alors que celui-ci connaît un recul à l’échelle mondiale.

Le Togo est membre du Commonwealth depuis 2022.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Shirley Botchwey, première femme africaine à la tête du Commonwealth

Shirley Botchwey, première femme africaine à la tête du Commonwealth

L’ancienne ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwey, a officiellement pris ses fonctions en tant que Secrétaire générale du Commonwealth le 1er avril au siège de l’organisation à Londres. Elle succède à Patricia Scotland, dont le mandat de neuf ans a pris fin en mars dernier.

Un message fort du Roi Charles III pour l’unité

Un message fort du Roi Charles III pour l’unité

À l’occasion de la Journée du Commonwealth, célébrée ce lundi, le roi Charles III a souligné l'importance de l'unité entre les nations et a appelé à considérer les différences non pas comme des obstacles, mais comme une source de force et d’apprentissage.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.