'Une famille qui aspire à la paix, à la justice et au respect mutuel'

Une réunion des pays du Commonwealth, dont le Togo est membre depuis 2022, a débuté lundi à Samoa, avec un accent particulier sur les inégalités de revenus, la violence et la discrimination structurelle dont sont victimes les femmes. La secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, a décrit ces fléaux comme « une plaie dans notre monde ».

Des dirigeants et responsables de 56 pays issus de l'ancien empire britannique participent à cette réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, organisée dans cette petite nation insulaire du Pacifique.

Lors d'un forum tenu lundi, des femmes politiques ont souligné que l'inégalité entre les sexes reste omniprésente au sein du groupe, qui réunit des grandes économies telles que le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la nation la plus peuplée du monde, l'Inde, ainsi que 14 des pays « les moins développés » en Afrique et dans le Pacifique.

Patricia Scotland, qui a pris ses fonctions en 2016 en tant que première femme à occuper ce poste, a exhorté les femmes à renforcer leur collaboration, tout en reconnaissant que les dernières années de son mandat n'ont pas été faciles.

« Des obstacles importants existent encore, malgré les nombreuses réussites que nous avons obtenues, et dans trop de nos sociétés, la violence sexiste persiste, voire augmente dans certains cas », a-t-elle déclaré.

« Les inégalités de revenu, la discrimination structurelle et l'exclusion des femmes des postes de leadership sont encore une plaie dans notre monde », a-t-elle ajouté.

Née en Dominique, Patricia Scotland a également été la première femme procureure générale au Royaume-Uni. « Beaucoup d'entre nous pensaient avoir réussi à apporter le changement – ne relâchez jamais la pression... ne considérez jamais les progrès réalisés comme acquis, car ils peuvent très rapidement vous être retirés », a-t-elle mis en garde.

La Première ministre samoane, Fiame Naomi Mata’afa, est la première femme à diriger un pays membre du Commonwealth dans les îles du Pacifique.

Plus de la moitié des membres du Commonwealth sont de petits États, dont beaucoup sont des nations insulaires confrontées à la menace de la montée des eaux causée par le changement climatique. Les dirigeants devraient adopter une déclaration sur la protection des océans, avec le changement climatique en tête des discussions.

Le chef du Commonwealth, le roi Charles III du Royaume-Uni, arrivera en milieu de semaine. Dans un discours prononcé en Australie lundi, il a déclaré que le Commonwealth « possède la diversité nécessaire pour comprendre les problèmes mondiaux et l’intelligence ainsi que la détermination pour formuler des solutions concrètes ».

« Je vois une famille de quelque 2,5 milliards de personnes aspirant à la paix, à la justice et au respect mutuel », a-t-il déclaré.

« Le Commonwealth s'étend sur six continents et, en tant que groupe, a la taille et l'influence pour jouer un rôle important sur la scène mondiale, tout en étant suffisamment petit pour entretenir des relations personnelles », a-t-il ajouté.