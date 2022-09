Après un raz-de-marée d'hommages populaires, le monde a dit adieu lundi à Elizabeth II lors de funérailles magistrales à Londres, où dignitaires du monde entier ont salué une souveraine à la renommée planétaire, qui avait consacré ses 70 ans de règne à la couronne.

Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a assisté au service funèbre. Son pays est depuis le mois de juin membre du Commonwealth.

Avec une pompe au déroulement millimétré et inlassablement préparé, ces funérailles religieuses devant 2.000 invités à l'abbaye de Westminster achèvent un deuil national marqué par une immense vague d'émotion collective depuis le décès le 8 septembre d'Elizabeth II dans son château écossais de Balmoral.

Pour ces premières funérailles d'État depuis celles de Winston Churchill à 1965, le gratin des dirigeants mondiaux s'était déplacé, du président américain Joe Biden à l'empereur du Japon Naruhito en passant par le président français Emmanuel Macron.

Pour des millions de Britanniques, Elizabeth II était la seule, l'unique, ancre rassurante de stabilité dans les convulsions d'un monde qui change.

Après la cérémonie à l'abbaye de Westminster, le pays s’est figé pour deux minutes de silence.

Avec Elizabeth II se tourne la page de la dernière reine planétaire, au règne unique par sa durée et son endurance. Elle était au moment de sa mort, en plus du Royaume-Uni, reine de 14 royaumes, dont l'Australie, le Canada et la Nouvelle Zélande.

Dimanche, le président togolais avait signé le livre de condoléances ouvert à Lancaster House.