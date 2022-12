56.000 volontaires engagés

La Journée internationale des volontaires s’est déroulée lundi à l’initiative de l'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) et l'Union européenne.

Lors d’une cérémonie rassemblant des volontaires togolais, français et américains, des prix ont été remis aux plus méritants, notamment à ceux qui travaillent en faveur des ODD.

Le Togo a lancé il y a plus de 10 ans un programme de volontariat. A ce jour, plus de 56.000 jeunes et moins jeunes ont participé à de nombreuses actions pour le développement, la préservation de l’environnement, la santé, l’éducation ou l’aide aux communautés rurales.

'Les actions des volontaires nationaux et internationaux au Togo sont significatives et montrent que le volontariat contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population’, a déclaré Omar Agbangba, directeur général de l'ANVT.

Le pays accueille depuis de nombreuses années des jeunes de France Volontaires et des Peace Corps.