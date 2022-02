Accès à l'eau : expertise française

L’association française Experts-Solidaires va aider le Togo à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans plusieurs communes.

Premières concernées, celles de la région Maritime.

Mairies et opérateurs privés vont construire les infrastructures de déserte s'engagent à assurer la maintenance. Un volet concernera la formation des gestionnaires.

Experts-Solidaires répond aux demandes d’expertise dans plusieurs domaines : eau et assainissement, sécurité alimentaire, habitant et urbanisme, environnement et énergie.