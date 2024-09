AED et CFMI s’allient pour renforcer la formation professionnelle des jeunes

Dans une démarche visant à améliorer la qualité de la formation professionnelle des jeunes, l'Agence Éducation et Développement (AED) et le Centre de Formation aux Métiers de l'Industrie (CFMI) ont signé mardi une convention de partenariat.

Cet accord marque le début d'une collaboration stratégique pour mutualiser leurs ressources humaines, partager leurs compétences et renforcer leur expertise en matière d'insertion professionnelle.

Ce partenariat vise à enrichir la formation dispensée dans les Instituts de Formation en Alternance pour le Développement (IFAD), déjà existants et à venir, en tirant parti des compétences spécifiques et des technologies avancées du CFMI. L'objectif est de fournir aux apprenants une formation plus complète et plus adaptée aux exigences du marché du travail.

Dans le cadre de cette convention, les apprenants de l’IFAD Energies renouvelables auront, par exemple, l'opportunité de renforcer leurs aptitudes professionnelles grâce aux technologies de pointe disponibles au CFMI.

En retour, les apprenants du CFMI bénéficieront de l’expertise pratique des IFAD, notamment dans les domaines du bâtiment et de l’intégration de l’intelligence artificielle.

"Le monde évolue, et nous devons nous adapter. Nous ne devons plus faire les choses comme nous les avons toujours faites. Il nous faut innover dans la formation donnée aux jeunes", a déclaré Noupokou Dammipi, directeur de l’AED.

Pour Jules Gozo, directeur général du CFMI, cette accord est une étape importante pour "solidifier les compétences à donner aux jeunes afin qu’ils soient, au sortir de la formation, aussitôt opérationnels sur les chantiers de développement amorcés par le pays".

En mutualisant leurs ressources et en échangeant leurs expériences, l'AED et le CFMI s'engagent à offrir une formation de qualité qui répond aux besoins réels du marché du travail.