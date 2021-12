La délégation du Département de la Vienne (France) a achevé mercredi son séjour au Togo.

La coopération décentralisée est au coeur de l’action de la Vienne, en Afrique et ailleurs.

‘La visite a été chargée et très dense’, a indiqué Guillaume De Russé, président délégué du Département et chef de la délégation.

Les échanges ont porté sur la gestion des déchets avec les responsables de la commune de Wawa1 (région des Plateaux) et sur la protection civile avec les responsables du ministère de la Sécurité et des sapeurs-pompiers.

La délégation comprenait également Sybil Pecriaux, présidente de la commission des Relations internationales, et Jacques Aumasson, chargé des Relations internationales et de la Coopération).

L’action extérieure menée par le Département de la Vienne démontre une volonté d’ouvrir son territoire sur le monde.

Elle favorise une meilleure connaissance et un meilleur dialogue entre les populations que tout pourrait différencier.

Cette démarche concourt aux échanges d’expériences pour améliorer les pratiques et la gestion locale, elle participe au rayonnement de la langue et de la culture française, enfin elle prépare les générations futures à la mondialisation croissante des échanges.

Ce Département qui s’est inscrit dans cette dynamique doit être en mesure de tirer le meilleur parti de ce choix volontariste et ambitieux pour le territoire et ses habitants, initié dans un esprit d’innovation et de vision de l'avenir, explique Guillaume De Russé.