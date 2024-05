Amis pour toujours

A l’occasion du 76e anniversaire de la création de l’Etat d’Israël, le club des amis d’Israël au Togo, a organisé mardi soir un concert gratuit à Lomé.

‘Nous sommes amis d’Israël dans les temps favorables ou non. Par ce concert, nous voulons une fois de plus manifester notre solidarité envers cet Etat et l’encourager à renforcer sa coopération avec le Togo’, a déclaré Kossi Nouaty, président de la Chambre des Affaires Togo-Israël.

Lomé et Jérusalem entretiennent des relations amicales. La coopération est active dans les secteurs de l’agriculture et de la santé.