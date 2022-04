Appui européen aux OSC

La délégation de l'Union européenne au Togo va accorder un appui financier de 2,4 millions d’euros pour le renforcement de la protection des droits fondamentaux, les droits civils et politiques.

L’argent sera destinée aux organisations de la société civile qui travaillent déjà dans ce domaine.

L'objectif est de soutenir financièrement ces OSC et leur permettre de jouer leur rôle.

Dans le cadre de ce financement, un appel à projet a été lancé.

Les meilleurs projets présentés par les OSC bénéficieront d’une dotation.

Les thèmes privilégiés sont, notamment, la protection et la promotion de la liberté d'expression, de la liberté d'association et de réunion, de promotion des droits des femmes et de l'égalité du genre.

La date limite pour la soumission est fixée au 3 mai prochain.

Joaquin Tasso Vilallonga, le représentant de l’UA à Lomé, avait reçu il y a quelques jours le président par intérim de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et son équipe.

Dossiers à soumettre par mail : delegation-togo@eeas.europa.eu