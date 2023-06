Base de données communes

Le Système d’information policière pour l’Afrique de l’Ouest (SIPAO), géré par INTERPOL et financé par l’Union européenne, vise à accroître l’échange d’informations et la coordination entre les services chargés de l’application de la loi de la région.

Il permet aux policiers des pays d’Afrique de l’Ouest d’accéder à des informations policières cruciales dans leurs bases de données criminelles nationales et dans celles des autres pays de la région, facilitant ainsi l’identification des malfaiteurs et les enquêtes en cours.

SIPAO améliore l’analyse des problèmes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme qui touchent la région, et la compréhension de la criminalité en provenance de ou transitant par l’Afrique de l’Ouest.

Enfin, le système renforce la coopération policière et judiciaire en matière pénale au sein de la région, ainsi qu’avec l’Union européenne et le reste du monde.

Les policiers togolais ne maîtrisent pas encore totalement cet outil.

‘Dans un monde en constante évolution où les défis sécuritaires sont de plus en plus complexes, il est essentiel que nous soyons en mesure de partager efficacement nos informations’, explique le lieutenant-colonel Meleou Kpatcha, représentant du Ministre de la sécurité et de la protection civile.

Reste à vulgariser son fonctionnement. C’est justement l’objectif d’une réunion technique organisé ce mardi à Lomé