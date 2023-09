Certification phytosanitaire : bientôt le tout digital

La GIZ, coopération allemande, va accompagner le Togo dans la digitalisation du processus de certification phytosanitaire.

Une opération menée en partenariat avec le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), une organisation intergouvernementale et l'un des sept organes subsidiaires de l'Organisation de la coopération islamique confié à la promotion du commerce, développement économique et la coopération commerciale dans les secteurs public et privé à travers les 57 États membres parmi lesquels le Togo.

La solution ‘ePhyto’ devrait permettre de réduire les coûts et les délais associés aux procédures d’importation et d’exportation, grâce à l’utilisation d’une plateforme connectée à 75 pays.