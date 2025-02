Changements climatiques / agriculture : appui de Séoul

La Corée du Sud va aider le Togo à s’armer face aux effets des changements climatiques.

5,7 millions de dollars seront dégagés pour la mise en oeuvre de deux projets climat.

Le premier va permettre des solutions post-récolte et des modules solaires pour le traitement des produits agricoles, facilitant ainsi la transition vers une économie circulaire. Les financements iront également en faveur des communautés rurales pour des infrastructures écologiques et des installations d’eau potable.

Le second projet concerne la gestion durable des parcs à karité et inclut plusieurs initiatives comme l’amélioration de la gouvernance locale et le partage des connaissances sur l’exploitation du karité. Il prévoit également le reboisement de plants de karité de haute qualité.

Pour le gouvernement togolais, ces deux initiatives constituent une avancée significative dans la lutte contre le changement climatique et s’inscrivent dans une vision stratégique nationale.