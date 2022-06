Changer de destin

L'Academy for Women Entrepreneurs (AWE), créée par le Bureau de l’Education et des Affaires culturelles du Département d’Etat, donne aux femmes entreprenantes les connaissances, les réseaux et l'accès dont elles ont besoin pour lancer et développer des entreprises prospères.

En veillant à ce que les femmes aient les capacités et les ressources nécessaires pour participer à l'économie, le programme AWE soutient directement la stratégie nationale américaine sur l'équité et l'égalité des sexes.

Au niveau local, AWE exploite le pouvoir des sponsors public-privé, des partenariats locaux et des réseaux d'anciens élèves de l'échange américain pour aider les femmes et leurs entreprises à se développer, favorisant la prospérité dans les communautés de plus de 80 pays à travers le monde, dont le Togo. L’initiative est baptisée ‘Dream Builder’.

25 Togolaises ont été sélectionnées pour bénéficier de l’AWE. Elles évoluent dans le secteur du commerce, de l’internet, de la transformation agricole.

Elles vont bénéficier d’une formation de près de 3 mois.

‘Lorsque les femmes réussissent dans leurs entreprises, les enfants sont en bonne santé et instruits, et les communautés prospèrent. Ce programme est donc conçu pour les femmes actives désireuses de changer le cours de leur vie’, a déclaré mercredi Elizabeth Anne Noseworthy Fitzsimmons, l’ambassadrice des Etats-Unis au Togo.

La diplomate ambitionner de créer un écosystème qui puisse aider des milliers de femmes à devenir des entrepreneurs accomplis.