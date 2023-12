Dans un contexte de conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, l’Afrique affiche son soutien à l’Etat hébreu, à l’exception de certains pays traditionnellement hostiles (Afrique du Sud, Namibie, Algérie …)

Le Bénin, la RDC et le Togo entendent renforcer cette proximité et le business via les Chambre des affaires Togo-Israël créées dans ces trois pays.

‘C’est encourageant pour l’avenir des relations Afrique-Israël’, explique Kossi Nouaty, président de la CATI (Chambre des affaires Togo-Israël).

Chaverim le'netzach : amis pour toujours