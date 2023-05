Une réunion s’est ouverte mercredi à Lomé qui regroupe les acteurs de l'aviation civile de 44 pays africains.

La rencontre s’inscrit dans le cadre du projet ‘Civil Aviation Security in Africa, Asia and the Middle East (CASE II), financé par l'Union européenne.

Cette initiative permet aux Etats partenaires, notamment, en Afrique de contrer les menaces à la sécurité de l’aviation en améliorant le contrôle de la qualité appliqué dans le domaine de la sécurité de l’aviation, de renforcer la capacité des Etats à satisfaire aux exigences internationales en matière de sécurité de l'aviation, telles que celles énoncées par l’OACI, de favoriser une culture de sécurité et de développer une approche fondée sur les risques pour l'établissement des réglementations et des procédures nationales de sécurité de l'aviation.

L’aéroport de Lomé est plutôt un bon élève. Il applique des normes sévères en matière de sûreté et de sécurité.