Coup de pouce de l'Allemagne aux PME

Dans le cadre du partenariat pour les réformes, le ministère allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) a mandaté la GIZ pour mettre en œuvre le ‘ProComp’.

Le Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé au Togo a démarré en juillet 2022 et s’étendra jusqu’en juin 2025.

ProComp vise à l’amélioration du climat des affaires et des investissements et au renforcement de la transformation agro-industrielle pour favoriser les exportations et créer des emplois.

Le projet prévoit d’accompagner 250 PME techniquement et financièrement.

Une première cohorte d’entreprises ont déjà bénéficié de ce programme.