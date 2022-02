La Fondation Afrique-Europe (AEF) vient de publier un document stratégique intitulé : ‘Choisir un avenir commun : Passer du dialogue à l’action'.

Il est rendu public le jour de la tenue du sommet UE-UA à Bruxelles.

Le rapport aborde les principaux aspects du partenariat Afrique-Europe afin d'ouvrir de nouvelles perspectives pour un avenir commun.

Le document examine, dans un contexte de défis mondiaux majeurs, les éléments nécessaires à la construction d'un partenariat moderne. Il présente également certains des thèmes les plus prometteurs en termes de solutions mutuellement bénéfiques et de collaborations innovantes et inédites.

L'énergie et le climat dans le partenariat Afrique-Europe sont importants, souligne la Fondation.

Il y a également les questions relatives à la migration et à la mobilité.

Enfin, dans un contexte de pandémie, l'accès aux vaccins est primordial.

La crise sanitaire continue d'avoir un impact sur les pays africains et le défi de garantir la vaccination de l'Afrique contre le COVID-19 est l'une des questions les plus urgentes auxquelles est confronté le sommet UA-UE.

Seuls sept des 54 pays africains ont atteint l'objectif fixé par l'OMS pour la fin de l'année 2021, à savoir la vaccination complète de 40 % de leur population.

La Fondation Afrique-Europe a été cofondée par Friends of Europe et la Fondation Mo Ibrahim, en partenariat avec l’African Climate Foundation et The ONE Campaign ainsi qu’avec de nombreuses parties prenantes issues de la société civile, du monde économique et politique et de la jeunesse en Afrique et en Europe.

L'objectif est de faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes, de catalyser les partenariats et de débloquer de nouvelles opportunités qui peuvent transformer de manière concrète les relations Afrique-Europe.