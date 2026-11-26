Gestion des déchets, état civil, services de proximité : les communes tchadiennes et togolaises partagent bien des défis. Pour en parler, une délégation de l'Association nationale des communes du Tchad (ANCT) séjourne à Lomé.

Elle est conduite par Misdongarti Nodjina, premier vice-président de l'association et maire de Doba.

Le chef de la délégation place cette mission sous le signe de la coopération Sud-Sud : apprendre des expériences des autres plutôt que d'importer des modèles venus d'ailleurs. Au Tchad, l'ANCT accompagne les communes dans la gestion municipale, l'organisation des services d'eau et d'assainissement et la formation des élus.

Les élus tchadiens participent à la Journée nationale de la commune togolaise, les 26 et 27 novembre à Lomé. Le séjour doit aussi déboucher sur la signature d'une convention de partenariat entre l'ANCT et la Faîtière des communes du Togo (FCT).

Le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté, a salué une initiative qui rapproche les deux peuples et contribue à une gouvernance locale plus efficace. Entre maires, les échanges promettent d'être concrets.