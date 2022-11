Difficultés logistiques

Inauguré 4 ans, le poste de contrôle juxtaposé de Noépé -Akanu (Togo/Ghana) n'est que partiellement opérationnel.

Ce projet, financé par l’Union européenne pour stimuler le commerce inter-africain, connaît des problème logistiques et techniques (interconnexion des systèmes informatiques, énergie, eau …).

'Les responsables des deux pays doivent se réunir pour rendre opérationnel le site. Nous espérons que d'ici peu les choses iront mieux’, a indiqué dimanche Zouréhatou Kassah-Traoré, le ministre des Infrastructures, interrogé par la télévision publique.

Il y a urgence. Plus les mois passent et plus les équipements se dégradent.