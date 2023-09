En mécanique, CFAO en connaît un rayon

Alliance inédite entre CFAO Motors et l’Agence nationale pour l'emploi (ANPE).

Ils ont annoncé mercredi le lancement du projet ‘Jeune talent’.

Les diplômés de l'Ecole polytechnique (université de Lomé) pourront effectuer un stage d’un an chez CFAO

‘Un parcours dans les métiers liés au service après-vente du secteur automobile’, a précisé Boubacar Barry, directeur général de CFAO Motors.

Les jeunes diplômés seront accompagnés par les équipes pour faire du stage un réel apprentissage dans les métiers de la mécanique.

Le groupe CFAO (Corporation For Africa & Overseas) est une société multinationale spécialisée dans les secteurs de la distribution automobile, des produits et services pharmaceutiques, de la gestion de centres commerciaux et supermarchés, de la fabrication de produits de grande consommation ainsi que dans le secteur des nouvelles technologies et de l’énergie

CFAO Motors Togo distribue les marques Suzuki et Toyota, notamment.