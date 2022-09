Entente parfaite

Marcel Amon-Tanoh, secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente a été reçu jeudi par l Faure Gnassingbé qui assure la présidence de cette organisation sous-régionale.

Au centre des échanges, le projet 2023-2027 et les reformes envisagées pour le développement des actions sociales et politiques

Le Conseil veut jouer un rôle plus important en matière de développement, de sécurité et de paix. Et bien sûr favoriser l’intégration.

Cette institution regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo.