Expertise suisse

La division paix et droit de l’homme (DPDH) du Département fédéral suisse des Affaires étrangères a dépêché à Lomé des experts pour aider le pays à faire face à la menace terroriste.

La DPDH est chargée de la promotion de la paix et des droits de l’homme dans le cadre de la stratégie de politique étrangère du Conseil fédéral. La sécurité des individus et leur protection contre la violence, la guerre et l’arbitraire sont au cœur de ses activités.

La mission est experts est avant tout d’apporter des conseils en matière de prévention.

'La prévention de l’extrémisme n’est pas une responsabilité qui revient qu’aux forces de l’ordre et de sécurité. On ne peut pas toujours attendre l’action des militaires. Chacun a un rôle à jouer’, explique Jean-Daniel Bieler, conseiller spécial de la division sécurité humaine au département des Affaires étrangères.

L’implication de l’ensemble de la population dans la prévention de l’extrémisme violent est nécessaire.

Une réunion se déroule lundi entre experts helvétiques, représentants du gouvernement et de la société civile et de l’armée.

Le Togo se trouve dans une zone de menace, comme ses voisins du Burkina Faso et du Bénin.