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Financement communal grâce à l'Allemagne

L'Allemagne mettra plus de cinq milliards de Fcfa à la disposition de 35 communes des régions des Plateaux, Centrale et de la Kara. La convention de financement a été signée mardi à Lomé.

Plus de décentralisation © republicoftogo.com

L'Allemagne mettra plus de cinq milliards de Fcfa à la disposition de 35 communes des régions des Plateaux, Centrale et de la Kara. La convention de financement a été signée mardi à Lomé.

Les fonds relèvent du Programme d'appui au financement des communes (PAFC), soutenu par la Coopération allemande à travers la banque de développement KfW. 

Doté de 20 millions d'euros, il accompagne les investissements de 69 communes des trois régions.

Les 35 communes ont été retenues à l'issue du premier appel à projets, auquel près de 70 d'entre elles avaient candidaté. L'enveloppe servira à financer des infrastructures de base : unités de soins périphériques, écoles, magasins ou boutiques.

Cet appui consolide les acquis de la décentralisation au Togo, estime Johannes Kinzinger, directeur du bureau de la KfW à Lomé.

Les collectivités locales, lorsqu'elles sont accompagnées et responsabilisées, peuvent devenir de véritables actrices du développement.

Un deuxième appel à projets serait lancé dans les prochains mois pour les 69 communes.

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