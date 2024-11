Formation médicale pour les Casques bleus togolais

Le Département de l’appui opérationnel des Nations Unies a débuté il y a quelques jours en Ouganda une session de formation à destination des assistants médicaux de terrain appelés à intervenir dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Cette formation concerne plusieurs pays dont le Togo. Au total, 18 stagiaires sont formés.

Le Département de l’appui opérationnel (Department of Operational Support - DOS) des Nations Unies est une division clé qui joue un rôle central dans le soutien logistique, administratif et opérationnel des missions de maintien de la paix, des missions politiques spéciales et d’autres opérations des Nations Unies à travers le monde.