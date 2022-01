L’ONG Plan Danemark va mobiliser 793 millions de Fcfa pour la phase pilote d’un programme d’aide à l’enfance dénommé PlanBørnefonden.

L’opération a été lancée mardi à Tabligbo en association avec le Bureau national catholique de l’enfance (BNCE-Togo).

‘Ce projet contribuera au renforcement des actions du gouvernement et des communautés afin que les enfants de 0 à 6 ans reçoivent des soins, le soutien et les services appropriés dont ils ont besoin pour survivre, grandir en bonne santé et se développer pleinement’, a déclaré Awa Faly Ba, représentante de Plan international au Togo.

Dans une première étape, le programme couvrir 90 communautés dans les régions Maritime et des Plateaux.