Hydro diplomatie entre le Togo et le Bénin

Le Togo et le Bénin nourrissent de grandes ambitions pour le fleuve Mono qu’ils ont en partage. L’hydro diplomatie est en marche.

Le gouvernement a dévoilé lundi les conclusions du récent conseil ministres de l’Autorité du bassin du Mono (ABM). Des recommandations techniques et une stratégie commune face aux inondations. Au programme également, une meilleure valorisation du site.

L’ABM est née en 2014 de la volonté du Bénin et du Togo de se mettre ensemble pour assurer la gestion durable, équitable et concertée des ressources en eau et de l’environnement, à travers une organisation inter-étatique.

Plusieurs projets sont dans les tuyaux comme l’initiative régionale pour l’eau et de l’environnement (IREE) évalué à 5 millions de dollars, et le Bouclier Mono d’un montant de 14 millions de dollars.

D'une superficie de 24.300 km², le bassin du Mono est partagé entre les deux pays : 21 300 km² pour le Togo et 3 000 km² pour le Bénin.

Il couvre une population estimée à près de 4 millions d’habitants (2010).