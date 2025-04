Inclusion, santé, éducation : les priorités de l’UNICEF

La Première ministre Victoire Tomégah-Dogbé a reçu vendredi Erinna Dia, la nouvelle représentante de l’UNICEF au Togo.

Cette rencontre marque le début d’un nouveau chapitre de coopération entre le gouvernement et l’agence onusienne en charge de l’enfance.

L’objectif commun est clair : renforcer l’impact des interventions sociales, avec un accent particulier sur le bien-être des enfants et des familles togolaises. Lors de cette audience, Mme Dia a réaffirmé l’engagement fort de l’UNICEF à soutenir les efforts nationaux en parfaite cohérence avec la feuille de route gouvernementale 2020–2025.

‘Il était important pour moi d’échanger avec la cheffe du gouvernement afin d’identifier les domaines dans lesquels l’UNICEF peut avoir un avantage comparatif et générer des résultats transformateurs’, a confié Mme Dia.

La représentante résidente a souligné la volonté de consolider les acquis tout en poursuivant des stratégies innovantes dans les secteurs clés : santé, éducation, eau, assainissement et protection sociale. Elle a notamment insisté sur la nécessité de faire évoluer les projets pilotes vers des solutions à grande échelle, dans une logique d’impact durable.

L’inclusion sociale, priorité du gouvernement, reste au centre des futures interventions. L’UNICEF compte élargir son soutien aux initiatives favorisant l’accès équitable aux services de base, notamment en zone rurale et auprès des groupes vulnérables.

Parmi les projets emblématiques, le programme “crédit latrine” a été cité comme une réussite. Lancé à titre expérimental, il permet à des ménages à faibles revenus de bénéficier d’un appui financier pour s’équiper en installations sanitaires décentes, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie et à la prévention des maladies liées à l’insalubrité.

Cette rencontre illustre la volonté partagée de renforcer la collaboration entre les institutions togolaises et l’UNICEF, en s’adaptant aux défis actuels du développement humain. Le gouvernement et l’organisation entendent ainsi inscrire leur action dans la durabilité, l’innovation et l’efficacité, au service des enfants togolais et de leurs familles.