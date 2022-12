Kako Nubukpo rejoint l’Académie d'Agriculture de France

Kako Nubukpo, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université de Lomé (Togo), ancien ministre chargé de la Prospective et de l’Évaluation des politiques publiques, actuellement Commissaire chargé du Département de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement de l’UMEOA, a été élu membre correspondant associé de l’Académie d Agriculture de France, dans la section sciences humaines et sociales.

Constituée de personnalités les plus éminentes dans le domaine de l’agronomie, elle a vu le jour en 1761, en plein "siècle des lumières", à un moment où il devenait essentiel de développer l'agriculture en France en utilisant et en améliorant les techniques disponibles.

L’Académie a pour mission de contribuer, dans les domaines scientifique, technique, économique, juridique, sociale et culturel à l’évolution de l’agriculture et du monde rural.

Elle assure des liaisons avec les institutions françaises ou étrangères dont l’objet est voisin du sien.