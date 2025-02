L’AFD renouvelle son engagement en faveur de la formation professionnelle

L’Agence Française de Développement (AFD) a réaffirmé jeudi son engagement à soutenir la formation professionnelle au Togo.

Cette assurance a été donnée par Augustin Favereau, ambassadeur de France au Togo, lors de l’ouverture d’une journée porte ouverte au Centre de Formation aux Métiers de l’Industrie (CFMI). Depuis dix ans, cet établissement bénéficie du soutien de l’AFD et s’impose aujourd’hui comme une référence dans la sous-région.

Les partenaires français se félicitent du rôle déterminant joué par le CFMI dans l’écosystème portuaire de Lomé, un secteur stratégique qui offre de nombreuses opportunités d’emploi et de formation. « Nous, France, n’avons pas accepté sur un coup de tête d’accompagner ce projet, et dix ans après, nous ne regrettons rien », a déclaré Augustin Favereau.

Le diplomate français a souligné l’impact significatif du CFMI dans la formation des jeunes Togolaises et Togolais, notamment dans les secteurs de l’industrie et de la technologie. Il s’est particulièrement réjoui de l’intérêt croissant des jeunes filles pour ces domaines souvent perçus comme masculins.

Depuis sa création, le CFMI a formé des compétences dans des secteurs clés tels que l’énergie, l’eau et l’assainissement, le transport et la logistique, la transformation agricole et la mécanisation agricole. Initialement conçu pour accueillir 96 apprenants, le centre peut désormais former près de 300 jeunes et prévoit d’élargir sa capacité à plus de 500 dans un avenir proche.

Conscient des défis budgétaires actuels, Augustin Favereau a néanmoins réaffirmé la volonté de la France de poursuivre son soutien à cette initiative. « Nous allons continuer à travailler avec vous, parce que nous croyons en vous. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi et toute l’équipe France pour y œuvrer ensemble », a-t-il déclaré.

Cette réaffirmation de soutien s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération entre le Togo et la France, visant à accompagner l’industrialisation du pays. « Que l’on soit sur le continent africain ou européen, l’enjeu principal est l’industrialisation. Et cela ne se réalise pas par une simple opération du Saint-Esprit, mais par des formations qualifiées comme celles dispensées au CFMI », a souligné le diplomate français.

Avec un engagement renouvelé et une ambition croissante, le CFMI continue d’être un acteur clé dans le développement du capital humain au Togo, en offrant aux jeunes les compétences nécessaires pour répondre aux défis de l’industrialisation et de la modernisation économique.