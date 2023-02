L'Allemagne a investi plus de 45 millions d'euros dans le secteur de la santé

Depuis la relance de la coopération bilatérale germano-togolaise en 2012, la coopération allemande met en œuvre ses interventions à travers ses deux branches : la coopération technique (GIZ) et la banque publique de développement (KfW).

La santé, et plus spécifiquement le renforcement du système sanitaire, la santé reproductive et les droits sexuelle, est un des axes prioritaires de cette coopération.

Le budget dans ce secteur s’élève à 45,6 millions d’euros.

En 2022, Berlin s’est engagé à hauteur de 19 millions d’euros additionnels.

Le projet ‘Renforcement du Système Sanitaire – Santé Reproductive et Droits Sexuels’ (ProSanté) est actif depuis six ans.

ProSanté contribue à l’'amélioration de la qualité des prestations, notamment dans le domaine de la santé reproductive et des droits sexuels.

Avec l'arrivée du coronavirus, l’Allemagne s’est montrée solidaire et a soutenu le renforcement de la résilience du système sanitaire (en particulier dans l’amélioration des actions de riposte aux maladies à potentielle épidémique et de prévention des pandémies.

C’est dans ce cadre que la collaboration avec l’Institut National d’Hygiène (INH) a été reprise après plusieurs années d’interruption.

L'INH est le laboratoire de référence en santé publique.

En 2020, une antenne de l'INH a été créée à Kara pour couvrir les besoins en dépistage de la COVID-19 des régions septentrionales du pays, avec l’appui de l’Allemagne à travers le ProSanté.

L’inauguration des nouveaux services de l’antenne INH Kara, ce mardi, célèbre les résultats de la fructueuse collaboration entre Lomé et Berlin pour l’amélioration des capacités de riposte du pays.

La coopération se poursuit avec une autre intervention majeure dans la région de la Kara : la construction d’un centre de prise en charge des maladies infectieuses dans la même enceinte, avec l’appui financier de l’Allemagne à travers la KfW en collaboration avec l’ONG ‘Santé Intégrée’.