L'heure du renouveau

La 22ème session ministerielle du Conseil de l’Entente s’est clôturée vendredi soir avec l’adoption du projet de performance 2025. Ce document stratégique permettra à l’organisation de mesurer concrètement les avancées dans la mise en œuvre de son plan structuré en quatre axes prioritaires.

Renforcer la gouvernance interne, promouvoir la stabilité politique, la paix et la sécurité dans l’espace régional, stimuler la coopération régionale et le développement durable, en s’attaquant aux défis socio-économiques et développer les infrastructures pour une meilleure intégration socio-économique. Tels sont les objectifs du Conseil qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo.

Pour le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, président du Conseil des ministres, les efforts déployés commencent à porter leurs fruits, mais le chemin reste encore long.

Créée en 1959, le Conseil de l’Entente est l’une des plus anciennes organisations sous-régionales du continent africain. L’institution joue un rôle clé dans la promotion de la coopération et de l’intégration en Afrique de l’Ouest.

La présidence de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement est assurée par Faure Gnassingbé.

Le projet annuel de performance 2025 marque une étape importante dans le renouveau stratégique du Conseil de l’Entente.