La santé créé l'espoir

Le Fonds Français Muskoka a été créé en 2010 à la suite du sommet du G8 tenu à Muskoka au Canada, pour participer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et post-infantile à travers le renforcement des systèmes de santé nationaux.

Depuis fin 2018, à travers la signature de la Déclaration de coopération entre le Danemark et la France, dans le cadre du Fonds Français Muskoka, le Royaume du Danemark a intégré le dispositif.

Muskoka participe à la santé et au bien-être des mères, nouveaux nés, enfants et adolescent(e)s, par la mise en place d’interventions intersectorielles à haut impact (offrant le meilleur rapport coût/efficacité) contribuant ainsi à la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, à garantir l’accès des adolescents et en particulier des adolescentes aux droits et à la santé sexuels et reproductifs, à améliorer la nutrition et à promouvoir l’autonomisation des femmes et afin à assurer la continuité des soins.

Le Togo est l’un des pays bénéficiaires.

Jocelyne Cabarello, l’ambassadrice de France au Togo, préside depuis lundi une réunion sur les actions du Fonds et sur les perspectives d’avenir pour les 5 années à venir. Elle réunit les acteurs et les coordinateurs du projet.

'Le Fonds a permis en 10 ans d’enregistrer une baisse significative de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile. Jusqu’en 2026, la France a renouvelé son engagement à financer Muskoka à hauteur de 50 millions d’euros’, a rappelé la diplomatie.

Un engagement salué par Fatoumata Diallo Binta Tidiane, la représentante résidente de l’OMS à Lomé.