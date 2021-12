La Turquie booste la campagne de vaccination

La Turquie a offert lundi 210.000 doses de vaccins chinois Sinopharm; un don du Conseil de coopération des Etats turcophones.

Le conteneur acheminé par un avion militaire a été réceptionné par le ministre de la Santé, Moustafa Mijiyawa, l’ambassadrice de Turquie au Togo, Esra Demir, Fatimata Tidiane Binta Diallo, représentante de l'OMS à Lomé, et Mohamane Djibril, le responsable de la Coordination nationale de gestion de la riposte (CNGR).

L’OMS a rigoureusement évalué les données de qualité, d’innocuité et d’efficacité de ce vaccin et a recommandé son utilisation pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Un vaste essai multipays de phase 3 a montré que deux doses de Sinopharm, administrées à un intervalle de 21 jours, ont une efficacité de 79 % contre l’infection à SARS-CoV-2 symptomatique 14 jours ou plus après la deuxième dose. L’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation est de 79 %.

Le Conseil de coopération des Etats turcophones a été institué en tant qu’organisation internationale par la signature de la Convention de Nakhitchevan en 2009 par l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Turquie. L’Ouzbékistan et le Turkménistan ont également rejoint le Conseil turc.