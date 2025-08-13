Rubriques

Le Niger invite le Togo à rejoindre le projet de Salkadamna

Amadou Haoua et Faure Gnassingbé mercredi à Lomé © DR

Le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu mercredi Amadou Haoua, ministre de l’Énergie du Niger.

Elle a transmis un message d’Abdourahamane Tiani, le chef de la junte, sur le projet du complexe charbonnier de Salkadamna, infrastructure stratégique destinée à renforcer la souveraineté énergétique régionale.

« Nous appelons tous les États de la région à s’associer à ce projet pour rendre notre région autonome sur le plan énergétique », a indiqué Mme Haoua, soulignant que l’initiative vise à fédérer les pays voisins autour d’une même dynamique.

Le site de Salkadamna, dans la région de Tahoua, recèle des réserves de lignite estimées entre 69 et 92 millions de tonnes.  Il s’agit de développer une mine à ciel ouvert capable de produire jusqu’à 1,1 million de tonnes par an, alimentant une centrale thermique d’une puissance potentielle atteignant 600 MW.

Le projet prévoit également la construction d’une usine de briquettes de charbon, initialement avec une capacité de 100 000 tonnes annuelles, extensible à 300 000 tonnes.

Une délégation togolaise, conduite par Kossiwa Zinsou Klassou, ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la femme, prend part depuis jeudi à Bamako (Mali) aux travaux du Forum régional sur l’action humanitaire dans l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES).

