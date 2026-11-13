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Le Perekop accoste à Lomé, une première depuis 45 ans

Le Perekop, un navire-école de la flotte russe de la Baltique, a accosté au port de Lomé dans le cadre d’un voyage d’instruction.

Arrivée du navire jeudi à Lomé © DR

Le Perekop, un navire-école de la flotte russe de la Baltique, a accosté au port de Lomé dans le cadre d’un voyage d’instruction.

Selon RT (Russia Today), une chaîne publique russe, qui cite le ministère russe de la Défense, c’est la première visite officielle d’un bâtiment militaire russe au Togo depuis 45 ans. Le dernier navire de guerre soviétique à avoir fait escale à Lomé l’avait fait en 1981.

Lors de la cérémonie d’accueil, le chargé d’affaires par intérim de Russie, Aleksandr Chistyakov, a qualifié cette visite de « signe d’une amitié sincère, d’une confiance et d’un respect mutuels ».

Pendant l’escale de trois jours, le contre-amiral Vyacheslav Sytnik, qui dirige l’expédition, s’est entretenu avec de hauts responsables militaires togolais, dont le chef d’état-major général des armées, le général de brigade Tchakpele Akli-Esso.

À bord se trouvent plus de 200 élèves officiers de l’Institut naval de la Baltique Amiral Fiodor Ouchakov, ainsi que des militaires namibiens, congolais et camerounais qui suivent une formation navale en Russie.

Avant le Togo, le Perekop a fait escale à Cotonou, au Bénin, et a mené des exercices conjoints avec la marine nigériane. 

Il s’est aussi arrêté au Cameroun, en Namibie, au Mozambique, en Tanzanie et aux Seychelles. La mission doit s’achever le 9 décembre, après 20 escales, dont 12 hors de Russie.

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