Les interventions multiples de la Team Europe

Les interventions de la Team Europe d’ici à 2027 se feront désormais sur la base du Document conjoint de programmation pluriannuelle (DCP) 2021-2027, indiquent des sources officielles.

Ce mécanisme élaboré dans une démarche inclusive a été lancé mercredi à Lomé au cours d’une cérémonie présidée par Payadowa Boukpéssi, le ministre de l’Administration territoriale, en présence de Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire général de la Présidence, de Gilbert Bawara en charge de la Fonction publique et de Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

Côté européen, on notait la présence de Joaquin Tasso Vilallonga, chef de la Délégation européenne au Togo, et des ambassadeurs de France et d’Allemagne, respectivement Jocelyne Caballero et Matthias Veltin.

Le DCP, adopté en décembre 2021, décrit les principes généraux, les objectifs, les orientations et les modalités de la coopération conjointe européenne en appui aux efforts de développement du Togo, tels que définis dans la feuille de route quinquennale gouvernementale.

Le DCP offre une large palette d’acteurs ainsi que plusieurs gammes d’interventions à savoir l’appui budgétaire, les prêts, les dons, les garanties, les possibilités de mixages et l’assistance technique et financière.

A travers ce document stratégique, la Team Europe s’engage résolument à soutenir le gouvernement dans trois domaines, le développement humain, l’agro-industrie, la gestion et la protection des ressources naturelles ainsi que l’appui à la consolidation d’une société apaisée et résiliente.

Ce nouveau cadre de partenariat permettra au pays de renforcer sa politique de développement économique et social inclusif, de promouvoir l’investissement, la gouvernance et de consolider la paix et l’harmonie sociale.

Joaquin Tasso Vilallonga s’est félicité de la pertinence des axes contenus dans le document qui permettront de renforcer davantage le partenariat entre l'UE et le Togo et le dynamisme du développement économique et social du pays.

Les ambassadeurs de la France et d’Allemagne ont présenté la contribution de leur pays respectif à l’élaboration de ce document conjoint de programmation qui vient restructurer le cadre de partenariat entre l’Union européenne (UE) et le Togo et pris l’engagement d’œuvrer à son implémentation.

Le lancement de ce document vient à point nommé au moment où le gouvernement multiplie les efforts pour relever les défis du développement socioéconomique et du bien-être des populations dans un contexte de crise sanitaire.

Conformément à la feuille de route gouvernementale, Team Europe a déjà engagé en 2021 dans le cadre de la première année de mise en œuvre du DCP plus de 243 millions d’euros pour de nouveaux projets prioritaires.

Les financements proviennent de ‘Europe dans le monde’, anciennement Fonds européen de développement (FED).