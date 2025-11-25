Lutter contre le blanchiment et moderniser les jeux

La 30ᵉ édition du tirage de la Tranche Commune Entente (TCE) s’est ouverte lundi à Lomé, où le message du ministre des Finances et du Budget a été délivré par Akou Mawussé Adetou Afidenygba, la directrice de Cabinet, devant les délégations venues des cinq pays membres.

Elle a rappelé le rôle central du Conseil de l’Entente, véritable plateforme d’harmonisation des pratiques et de coopération sous-régionale, ainsi que son engagement croissant dans les initiatives socio-économiques liées au tirage.

Depuis 2019, le tirage s’accompagne d’un concours de projets de jeunes entrepreneurs et d’appuis au secteur de la santé.

Le discours a également mis en lumière l’importance croissante du secteur des loteries nationales dans l’économie, tout en rappelant sa vulnérabilité face aux risques de blanchiment de capitaux.

Dans ce contexte, la vigilance, la transparence, la traçabilité des flux et la coopération avec les autorités de régulation et les cellules de renseignement financier sont indispensables.

Au Togo, une évaluation nationale des risques menée en 2019 a identifié le secteur comme exposé à un risque « moyennement élevé », justifiant un cadre de prévention renforcé.

Face à l’essor du numérique, Akou Mawussé Adetou Afidenygba a insisté sur la nécessité d’accélérer la modernisation des systèmes de jeu, de sécuriser les réseaux de distribution et de lutter fermement contre les opérateurs illégaux qui perturbent le marché.