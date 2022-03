Mobilisation des volontaires français

300 volontaires français ont effectué une mission au Togo en 2021, dont une majorité de femmes. Ils sont issus de toutes les régions avec une prédominance de l’Ile de France.

‘Ils se sont engagés dans l’éducation, les actions humanitaires, l’environnement, le sport, la culture, les loisirs, la santé, la lutte contre le covid-19, l’accès à l’eau et à l’assainissement’ a déclaré lundi Moussa Bah, représentant de France Volontaires.

Avec une baisse des contaminations et des voyages rendus plus faciles, les volontaires français devraient être plus nombreux cette année.

Un partenariat existe depuis plusieurs années entre l'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) et France Volontaires.

Cette association, opérateur du ministère des Affaires étrangères pour tout ce qui concerne le Volontariat de solidarité internationale, est l’équivalent français du Peace Corps américain.